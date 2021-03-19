Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

19.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:06

Son dakika haberine göre Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldıSURİYE'den terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü.

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

SURİYE'den terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü. Biri boş araziye diğeri ise mermer atölyesinin yakınına düşen patlamayan roketlerin güvenlik güçlerince imha edileceği belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden atıldığı tahmin edilen 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde düştü. Roketlerden biri boş araziye, diğeri ise mermer atölyesinin yakınına disabet etti. Gürültüyü duyanların ihbarıyla arazinin bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından çembere alınarak, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Olayın ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamadığı belirlenen roketlerin güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.

Öte yandan roketlerin ateşlendiği bölgedeki terörist unsurların sınır hattındaki ve Suriye'deki birlikler tarafından ateş altına alındığı bildirildi.

Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı
Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Şeyma Subaşı Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! KİLİS Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:07:08. #1.14#
title