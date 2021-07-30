Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor
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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunmak üzere orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunmak üzere orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya gidecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kılıçdaroğlu, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla illerine gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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