Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı
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Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze töreni

Dua edilmesi ve cenazenin götürülmesi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilemesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı
Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı
Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı
Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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