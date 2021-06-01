Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek
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Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmettiği Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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