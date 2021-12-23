Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ı şehit edilişinin 91. yılında andı
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, şehit edilişinin 91. yılında andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, şehit edilişinin 91. yılında andı.
Kılıçdaroğu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyetimizi ve değerlerini yaşatmak için canını ortaya koyan devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve vatan uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.
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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri