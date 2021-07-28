Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Manavgat'taki yangınla ilgili bilgi aldı
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Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Manavgat'taki yangınla ilgili bilgi aldı

Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Manavgat'taki yangınla ilgili bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Manavgat ilçesindeki orman yangını ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Manavgat ilçesindeki orman yangını ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Böcek'i telefonla aradı.

Görüşmede Böcek'ten yangın ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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