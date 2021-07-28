Son dakika haber... Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Manavgat'taki yangınla ilgili bilgi aldı

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Manavgat ilçesindeki orman yangını ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.