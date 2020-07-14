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Son dakika haber | Kılca: "15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği gündür"

Son dakika habere göre Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika haber | Kılca:
14.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:59

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün; birliğimize, vatanımıza ve demokrasimize kasteden bütün şer odakları ile hainlere karşı toplumsal hafızamızın her zaman diri tutulması, demokrasinin daha da geliştirilmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hiçbir zaman unutulmaması için kıymetli bir sembol olduğunu ifade etti.

"15 Temmuz gecesi izzet, zillete galip gelmiştir"

Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devlet kurumlarının içerisine sızmış ve karanlık odakların tetikçisi olan FETÖ terör örgütüne mensup bir grup hainin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi, tarihimizde unutulmamak üzere yerini aldı. Böylece 15 Temmuz; Türk milleti için hiçbir zaman unutulmayacak bir ihanet gecesi olarak hafızalara kazındı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle devletin silahını, tankını kendine doğrultan, kendi vatandaşına kurşun yağdıran, milletine ihanet eden hainlerin darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tanklara, uçaklara, bombalara ve kurşunlara göğsünü siper ederek engellemiştir. Ancak şükürler olsun ki milletimizin o gece ülkemize, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, milli irademize kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında darbecilerin ne silahı, ne tankı, ne helikopteri, ne de uçağı işe yaramamıştır. Çünkü vatan sevgisi, göğsümüzde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Darbeci hainler de cihana hükmetmiş derin bir medeniyetin evlatları olan milletimizin vatan ve iman sevgisiyle örülmüş kocaman yüreğe sahip olduğunu, tankların paletlerini o çelik yürekleriyle durdurabileceğini hiç hesaba katamadı. Tarih boyunca hak ve adaletin savunucusu olan, mazlumların duasını alan aziz milletimizin, düşmanın esaretini hiçbir zaman kabul etmediğini, canı pahasına da olsa haine asla teslim olmayacağını hesaba katamadı. İkinci kurtuluş mücadelemiz olan 15 Temmuz'da da milletimiz; Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar koruduğu işte bu vatan ve imanın verdiği güç ile ruhla tüm şer odaklarına en büyük cevabı yine kendisi vermiştir. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır" dedi.

"Şehit ve gazilerimizin kalplerimizdeki yerini daima koruyacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, demokrasi dersi olarak tarihe geçen 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutturulmaması gerektiğine de vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Türk milleti olarak bugün de yarın da bize düşen; diz çökmek yerine şehadet şerbeti içmeyi seçen Ömerlerimizi, Erollarımızı, Enginlerimizi ve daha nice şehit ile gazilerimizin kalplerimizdeki yerlerini daima korumak ve aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, her zaman önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Yine ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümesi; ülkemizin, şehrimizin, demokrasimiz ve ekonomimizin çok daha güçlü olması adına hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bayrağımız, vatanımız ve ezanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine baş sağlığı, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz akşamı destan yazan ve ihaneti önlemek için göğsünü siper eden aziz milletimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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