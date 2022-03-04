Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.
ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa