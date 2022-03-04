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Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu görüntülendi

Son dakika haberleri... ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyun görüntülerini paylaştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 9 gündür sürdürüyor. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yolda olan 64 kilometre uzunluğundaki Rus ordusuna ait konvoyu görüntüledi. Konvoyda zırhlı araçlar, tanklar ve toplar yer alıyor. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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