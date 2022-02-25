Son dakika haber: Kiev'de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi. Yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini bildirdi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa