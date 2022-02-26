Kiev'de çatışma kameralara yansıdı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen çatışmalar kameralara yansıdı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen çatışmalar kameralara yansıdı.
Rus ordusunun kuzeyden yaklaştığı başkent Kiev'de meydana gelen çatışmalar amatör kameralara yansıdı. Çatışmanın kentin Povitroflotskyi caddesinde yaşandığı ifade edildi. Görüntüler Ukrayna merkezli 'News of Donbass' tarafından yayınlandı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel