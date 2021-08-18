Son dakika haber... Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebek Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldı
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Son dakika haber... Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebek Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Son dakika haber... Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebek Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesinin haberinde, Rum kesiminde 7 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildiği, hastaneye yatırılan bebeğin yeni doğan uzmanı doktorlar tarafından sıkı takip altında tutulduğu ifade edildi.

Haberde, 7 günlük bebeğin yanı sıra 14 aylık bir bebek ve 2 yaşındaki bir çocuğun Kovid-19 tedavisi gördüğü, durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle sağlık sisteminin zorlandığı vurgulanan haberde, yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının fazla olması nedeniyle hastanelerin alarm verdiğinin altı çizildi.

Rum kesiminde, toplamda 109 bin 665 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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