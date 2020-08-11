Son dakika haber: Kıbrıs Rum kesiminde 53 gün sonra Kovid-19'dan ilk ölüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kıbrıs Rum kesiminde 53 gün sonra Kovid-19'dan ilk ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 53 günün ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Son dakika haber: Kıbrıs Rum kesiminde 53 gün sonra Kovid-19'dan ilk ölüm
11.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:22

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 53 günün ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte dört bin 24 test yapıldığını ve 25 yeni Kovid-19 vakasının gerçekleştiğini bildirdi.

Bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, virüs kaynaklı ölümlerin 20'ye ulaştığı kaydedildi.

GKRY'de Kovid-19 vaka sayısının ise 1277'ye yükseldiği ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Kıbrıs Rum kesiminde virüs nedeniyle en son can kaybı 18 Haziran'da açıklanmıştı.

KKTC'de 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 567 test yapıldığını ve 4 yeni pozitif vaka görüldüğünü açıkladı.

Toplam vaka sayısının 183'e ulaştığını kaydeden Pilli, 42 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi Güncel
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Ajda Pekkan Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kıbrıs Rum kesiminde 53 gün sonra Kovid-19'dan ilk ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 22:23:04. #1.14#
title