Son dakika haber... Kestiği ağacın altında kalarak öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Son dakika haber... Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre kestiği ağacın altında kalan Hayrullah Lülleci (66), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre kestiği ağacın altında kalan Hayrullah Lülleci (66), hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Çaylıoğlu Köyü Aşağıkayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesimi yapan Hayrullah Lülleci, iddiaya göre kestiği ağacın altında kaldı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hayrullah Lülleci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayrullah Lülleci'nin cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:42:11. #1.15#

title