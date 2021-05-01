Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağaç kesen yaşlı bir adam, kestiği ağaçla birlikte dereye sürüklenerek hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ağaç kesen yaşlı bir adam, kestiği ağaçla birlikte dereye sürüklenerek hayatını kaybetti.

İlçenin Efirli Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki M.H, dere başında ağaç kesmeye başladı. Kestiği ağaç üzerine düşen M.H, eğimli arazide ağaçla birlikte dereye sürüklendi. 20 metre boyunca dereye sürüklenen M.H, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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