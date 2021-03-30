Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi
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Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi

Edinilen son dakika haberine göre Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesi kapsamında, hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesi kapsamında, hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ses ve görüntü kayıt özelliği bulunan yaka kameraları ile şeffaf denetim ilkesi doğrultusunda görev yapıyor.

Ekipler, denetim ve uygulamalarında görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameraları ile şeffaf denetim ilkesi doğrultusunda görev yapıyor. Yaka kamerası sistemi sayesinde talep ve şikayetlerin daha sağlıklı değerlendirilmesi, zabıta ile vatandaşların haklarının koruma altına alınması hedefleniyor. Kestel Belediyesi olarak pandemiyle mücadelede yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Önder Tanır, "Ekiplerimiz, düzenli olarak iş yerleri, pazar alanları ve topluma açık alanlarda esnaf ve vatandaşlara kuralları hatırlatarak, denetimlerini sürdürüyor. Başta gıda üretim yerleri olmak üzere, pazar yerleri, fırın, kafe, market ve lokantalara yönelik kontrolleri aralıksız olarak gerçekleştiren ekiplerimiz, hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve temizlikte daha titiz davranmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu denetimlerimiz, bünyemize kazandırdığımız yaka kameraları ile gerçekleşiyor. Bu yöntemle belediyemizde bir ilk olan uygulama yerinde, kamuya açık alanda çalışan zabıta, vatandaş ve esnaf arasında yaşanan sorun ve şikayetlerin çözümleneceği, şeffaf bir denetleme ortamının oluşacağı, personelimizi ve vatandaşımızı haksız ithamlardan koruyacağını, halkla ilişkilerimizde düzeyli bir üslup sağlanmasını amaçlıyoruz. Kısa süre önce zabıta ekiplerimizin ve araçlarımızın sayısını yükselttik, Aynı şekilde teknik ekipman olarak da imkanlarımızı iyileştirdik. Pandemi ile yoğun mücadele içerisinde olduğumuz bu süreçte, denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Hep birlikte mücadele ederek, bu salgından kurtulup, sağlıklı günlerimize geri döneceğiz" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi
Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi
Son dakika haber! Kestel zabıtasından yaka kameralı pandemi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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