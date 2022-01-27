Son dakika haber! Kestel'de çıkan yangın köylülerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber! Kestel'de çıkan yangın köylülerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber! Kestel'de çıkan yangın köylülerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Bursa'da bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Bursa'da bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Köylülerin el birliğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kestel ilçesi kırsal Aksu mahallesinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın köylülerin ve itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Son dakika haber! Kestel'de çıkan yangın köylülerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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