Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza
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Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza

09.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:09
Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza

Son dakika gündem haberi: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, araması olan 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 'kabahatler kanununa muhalefet' suçundan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 82 kişiye, toplam 276 bin 528 lira idari para...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, araması olan 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 'kabahatler kanununa muhalefet' suçundan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 82 kişiye, toplam 276 bin 528 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada eş zamanlı genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, 1,73 gram bonzai, 2,36 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.Denetimlerde ayrıca, 'Kabahatler kanununa muhalefet' suçundan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 82 kişiye ise toplam 276 bin 528 lira idari para cezası uyguladı.


Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza
Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza
Son dakika haber: Keşan'da polis denetiminde 82 kişiye 276 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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