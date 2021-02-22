Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza

22.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:30
Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yaptı. Uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 5,83 gram bonzai, 7,06 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza uygulandı.


Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza
Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Toygun Ateş Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:43:48. #1.15#
title