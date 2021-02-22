Son dakika haber! Keşan'da 69 kişiye 208 bin lira ceza

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yaptı. Uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 5,83 gram bonzai, 7,06 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL