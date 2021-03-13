Son dakika haber... Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırsın"
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Son dakika haber... Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırsın"

13.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:23
Son dakika haber... Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu:

Son dakika habere göre Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede 20 bin doz aşı vurulduğunu bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede 20 bin doz aşı vurulduğunu bildirdi.

Helvacıoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğünde 2. doz aşısını yaptırdı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarında da fedakarca çalıştığını söyledi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımızda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin doz aşı vurulurken, koronavirüse karşı mücadelede fedakarca görev alan sağlık personelimize teşekkür ederiz. Daha sağlıklı ve daha güzel yarınlar için sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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