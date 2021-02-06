Son dakika haber: Kerkük'ün güneyinde yapılan operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı
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Son dakika haber: Kerkük'ün güneyinde yapılan operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı

06.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:56
Son dakika haber: Kerkük'ün güneyinde yapılan operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı

Son dakika haberler... Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun Irak ordusu ve Federal Polis Gücü tarafından düzenlendiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 6 DEAŞ mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandıkları 5 sığınağın da yok edildiği aktarıldı.

Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında da eş zamanlı operasyon başlatıldığı dile getirilen açıklamada, bölgede çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan ilk soruşturma ve resmi işlemlerin ardından yakalananların mahkemeye sevk edildikleri bilgisi verildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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