Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki İhtifalat semtindeki bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.
Kemal, 2 kişinin bulunduğu evde uyuşturucu madde ve iki adet tabanca ele geçirildiğini aktardı.
Kerkük Polis Müdürü ayrıca yakalanan 2 kişinin haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb