Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

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Irak polisinin Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki İhtifalat semtindeki bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

Kemal, 2 kişinin bulunduğu evde uyuşturucu madde ve iki adet tabanca ele geçirildiğini aktardı.

Kerkük Polis Müdürü ayrıca yakalanan 2 kişinin haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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