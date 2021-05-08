Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı
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Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Son dakika haber: Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın Kerkük kenti kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada Kerkük'ün güneyinde DEAŞ saldırılarının artması üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini söyledi.

Nuri, Reşad kasabası yakınlarında başlatılan operasyonda 3 teröristin yakalandığını aktardı.

Yakalananların kardeş olduklarını ifade eden Nuri, söz konusu teröristlerin kentin güneyindeki Vadi Şay bölgesine gıda ve lojistik destek sağladıklarını kaydetti.

Polis Sözcüsü, ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden zanlıların mahkemeye sevk edildiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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