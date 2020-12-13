Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu
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Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu

13.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:20
Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, bir kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, bir kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Silo içinde meydana gelen yangın 45 dakikalık çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Saat 21.00 sıralarında, Çilimli sapağında bulunan kereste fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Silo içerisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar paniğe kapılarak itfaiyeye haber verdi. Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kereste fabrikasına giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonrası silo içindeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. 

 


Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu
Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu
Son dakika haber... Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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