Son dakika haber: Kepez Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı, bahçesine kurulan trijenerasyon enerji üretim tesisiyle karşılanacak
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Son dakika haber: Kepez Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı, bahçesine kurulan trijenerasyon enerji üretim tesisiyle karşılanacak

17.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:04
Son dakika haber: Kepez Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı, bahçesine kurulan trijenerasyon enerji üretim tesisiyle karşılanacak

Son dakika haberlerine göre Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 800 kilovat gücündeki trijenerasyon enerji üretim tesisinde elektrik üretilmeye başlandı.

Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 800 kilovat gücündeki trijenerasyon enerji üretim tesisinde elektrik üretilmeye başlandı.

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren hastanenin enerji giderlerini azaltmak amacıyla 1,5 yıl önce doğal gazdan enerji üretim sistemi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hastane bahçesine kurulan 800 kilovat gücündeki trijenerasyon enerji üretim tesisi, teknik işlemler ve mevzuat süreçleri tamamlanarak 15 gün önce devreye alındı.

Verimlilik oranı yüzde 87

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, AA muhabirine, doğal gazla çalışan, sürekli enerji üreten ve üretilen enerjinin aynı anda tüketildiği trijenerasyon tesisinin yüzde 87 gibi yüksek bir verimlilikte çalıştığını söyledi.

Kesintisiz çalışacak santral sayesinde kış aylarında elektrik ve kalorifer ısıtma suyu, yaz aylarında elektrik ve soğuk klima suyu üretimi yapılacağını anlatan Gürkan, "Yıllık 5,5 milyon kilovat elektrik üretim ve 7 milyon 700 bin kilovat ısı enerjisi elde eden bir sistem kurduk. Hastane olarak elektriğe verdiğimiz ücretin dörtte birini buradan karşılıyoruz. Maliyetini kısa sürede amorti eden bir sistem. Hem çevreci hem de ekonomik bir tesisi hastaneye kazandırdık." dedi.

Gürkan, tesisi kuran ilk kamu hastaneleri arasında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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