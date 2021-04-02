Son dakika haber | Kepez Belediyesi otizmli çocukları ağırladı

Son dakika haberine göre Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla makamında bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz otizmin farkındayız. Kepez Belediyesi olarak da, 12 yıldır otistik çocuklarımızla bir aradayız" dedi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla makamında bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz otizmin farkındayız. Kepez Belediyesi olarak da, 12 yıldır otistik çocuklarımızla bir aradayız" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmli çocuklarla bir araya geldi. Başkan Tütüncü, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, otizmli çocuk ve ailelerini makamında kabul etti. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Tütüncü, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, nedeniyle bir aradayız. Ama biz yıllardır birbirimizin farkındayız. Kepez Belediyesi olarak 12 yıldır otistik çocuklarımızla birlikteyiz. Bütün engelli çocuklarımız ve aileleriyle farklı bir gönül bağı kurmaya onlarla hayatı paylaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok projeye birlikte imza attık. Derneğimizle ve dernek başkanımız Demet hanım kardeşimizle, hem otistik çocuklarımıza, hem de onların ailelerine umut olmaya çalıştık. Bundan büyük bir mutluluk duyduk. Şimdi, Kepez Belediyesi kimliğiyle, belediyemiz çatısı altında çok daha güzel projeleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı da heyecan içindeyiz. Bu farkındalık gününün hepimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. " diye konuştu.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz da, 4 yıldır aktif çalışan bir dernek olduklarını belirterek " Kepez belediyesi tesislerin tamamını otizmli çocuklarımıza açtı. Havuz ve sosyal tesislerin tamamı emrimizde. Hakan başkanımızın yaptığı bu çalışmalar diğer belediyelere de örnek olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı