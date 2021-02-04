Son dakika haber: Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü öğrencileri ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde derslerine uzaktan eğitimle devam eden öğrencileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle evlerinin önünde bir araya gelen Tütüncü, sohbet ettiği öğrencilere salgın sürecini nasıl geçirdiklerini, derslerine çalışıp çalışmadıklarını ve kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu.

Sohbet sırasında öğrencilere moral veren Tütüncü, "Tüm dünyanın mücadele ettiği bir salgınla karşı karşıyayız. Biliyorum bu süreçte çok sıkıldınız. Bu günler de geçecek. Sizler yine çok sevdiğiniz okullarınıza koşacak, arkadaş ve öğretmenlerinizle kucaklaşacaksınız. Parklarda gönlünüzce eğleneceksiniz. Bu süreçte hepimiz biraz daha sabretmeliyiz. Ancak sizler bu süreci iyi değerlendirmeli, derslerinize çok çalışmalısınız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kitap okumalarını tavsiye eden Tütüncü, ziyaret ettiği öğrencilere satranç takımı, öğrencilerin kardeşlerine ise araba, bebek ve boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek