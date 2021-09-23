Son dakika haber: Kenya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Haberler
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Son dakika haber: Kenya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kenya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haberler... Kenya'daki Viktorya Gölü'nde salı günü teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Kenya'daki Viktorya Gölü'nde salı günü teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkenin batısında bulunan Homa Bay İlçesi Komiseri Moses Lilan, Viktorya Gölü'nde teknenin salı günü alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 5 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Kazada ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildiren Lilan, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Lilan, kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişinin kurtarıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.

Viktorya Gölü'nde meydana gelen kazalarda her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Kenya'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Haberler
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