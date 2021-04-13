Son dakika haber... Kenya'da oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 3 Kovid-19 hastası öldü
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Son dakika haber... Kenya'da oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 3 Kovid-19 hastası öldü

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kenya'da oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 3 Kovid-19 hastası öldü

Son dakika haberi... Kenya'da oksijen tüpleri yenilenemeyen 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da oksijen tüpleri yenilenemeyen 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Nakuru bölgesindeki hastanede tedavi gören 3 kişi oksijen tüpü değiştirilemediği için can verdi.

Olaya hastanedeki oksijen tüpü dolum tesisinde yaşanan teknik arızanın saatler boyunca giderilememesinin yol açtığı aktarıldı.

Nakuru Bölge Sağlık Yöneticisi Dr. Gichuki Kariuki, ölümleri doğrulayarak yaşananları talihsizlik olarak yorumladı.

Salgında 3. dalganın yaşandığı ülkede mart ayı sonunda tedbirler sıkılaştırılarak seyahat kısıtlamaları getirilmişti.

Afrika'da en fazla vakanın görüldüğü 8. ülke olan Kenya'da Kovid-19'dan ötürü 2 bin 369 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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