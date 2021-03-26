Son dakika haber: Kenya'da İngiliz ordusunun doğa koruma alanındaki eğitimi sırasında yangın çıktı
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Son dakika haber: Kenya'da İngiliz ordusunun doğa koruma alanındaki eğitimi sırasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kenya'da İngiliz ordusunun doğa koruma alanındaki eğitimi sırasında yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kenya'da İngiliz ordusunun tatbikat yaptığı Loldaiga Koruma Alanı'nda yangın çıktı.

Kenya'da İngiliz ordusunun tatbikat yaptığı Loldaiga Koruma Alanı'nda yangın çıktı.

Kenya İngiliz Ordusu Eğitim Birliğinden (BATUK) yapılan açıklamada, Loldaiga'daki eğitim alanında çıkan yangının hala söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 350 Somalili ve Kenyalı askerin 4 helikopter ve 4 su tankıyla yangına müdahale ettiği belirtildi.

Birleşik Krallık Kenya Yüksek Komisyonu, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı, halkın ve canlıların zarar görmemesi için çabaların sürdüğü açıklamasını yaptı.

Kenya medyasında ise yangında 5 filin telef olduğu ve başkent Nairobi'ye 260 kilometre uzaklıktaki Loldaiga Koruma Alanı'ndaki binlerce dönümlük bitki örtüsünün kül olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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