Son dakika haber | Kenya'da aşı karşıtı doktor Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Kenya'da aşı karşıtı kampanya yürüten ünlü doktor Stephen Karanja'nın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da aşı karşıtı kampanya yürüten ünlü doktor Stephen Karanja'nın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.

The Standard gazetesinin haberine göre, Kenya Katolik Doktorlar Derneği Başkanı Karanja, Kovid-19'a yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Aşılanmanın gereksiz olduğunu belirterek bunun yerine çeşitli ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Karanja, Bill Gates gibi varlıklı kişilerin tüm dünyanın aşılanmasını istemesi ve aşı pasaportu çağrıları yapmasının başka amaçlara hizmet ettiğini ileri sürmüştü.

Aynı zamanda kürtaj karşıtlığıyla da tanınan doktor Karanja'nın ölümü sonrası çok sayıda Kenyalı sosyal medyadan baş sağlığı mesajları paylaştı.

Karanja, görüşleri yüzünden zaman zaman Katolik Kilisesi'nden de tepki alıyordu.

Şimdiye kadar 800 binden fazla aşının yapıldığı Kenya'da virüse yakalanan kişilerin sayısı 158 bini aşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş