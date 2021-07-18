Son dakika haber! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü
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Son dakika haber! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü

Son dakika haber! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kenya'nın Siaya ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin bir kamyonla çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın Siaya ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin bir kamyonla çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Charles Chacha, yaptığı açıklamada, Kisumu-Busia kara yolunda meydana gelen kazanın ardından yakındaki Malanga köyü sakinlerinin tankerden sızan yakıtı almak için olay yerine gittiğini belirtti.

Tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Chacha, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Chacha, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Kenya'da 2009'da bir tankerin patlaması sonucu 111 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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