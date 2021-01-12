Son dakika haber: Kenya'da 4 okula silahlı saldırı: 1 ölü
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Son dakika haber: Kenya'da 4 okula silahlı saldırı: 1 ölü

12.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:56
Son dakika haber: Kenya'da 4 okula silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Kenya'nın kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce 4 okula düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce 4 okula düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

The Standard gazetesinin haberine göre, ülkenin Rift Vadisi kesimindeki Baringo ve Turkana vilayetleri sınırında 4 okula silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Silahlı çeteler tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırılarda hedef alınan ilkokul ve ortaokullar kapatıldı.

Bölge Şefi Mercy Asimit saldırıları doğrularken, en az 10 evin ateşe verildiğini ve bir sağlık merkezinin de tahrip edildiğini söyledi.

Kasım 2020'de bölgede düzenlenen silahlı çete saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları (1)
ABURA: bizene afrikalılardan yamyamlardannn altın yesinlerr
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