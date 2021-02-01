Son dakika haber: Kenya'da 1,2 milyon çocuk eğitimden yoksun
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Son dakika haber: Kenya'da 1,2 milyon çocuk eğitimden yoksun

01.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:04
Son dakika haber: Kenya'da 1,2 milyon çocuk eğitimden yoksun

Son dakika haberler: Kenya'nın kuzeydoğu bölgesinde 1,2 milyondan fazla çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kuraklık, güvenlik sorunu gibi sebeplerle okula gidemediği bildirildi.

Kenya'nın kuzeydoğu bölgesinde 1,2 milyondan fazla çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19), kuraklık, güvenlik sorunu gibi sebeplerle okula gidemediği bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mandera'nın Valisi Ali Roba, okulların 4 Ocak'ta yeniden eğitime başladığını belirterek, "Ülkenin kuzeydoğusundaki 10 ilçede 1,2 milyondan fazla çocuk çeşitli nedenlerle okula gidemiyor." dedi.

Öğrencilerin güvenlik sorunları, öğretmen eksikliği, kuraklık ve son zamanlarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okula gidemediğine dikkati çeken Roba, Mandera, Garissa, Vajir, Turkana ve Marsabit bölgelerindeki okullarda çeşitli sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Kenya'da şimdiye kadar 100 binden fazla kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, 1763 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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