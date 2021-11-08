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Son dakika haber: Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Orta Mahalle 223 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Keskin'den 3 gündür haber alamayan komşuları yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek çilingir marifeti ile kapıyı açıp eve giren polis ekipleri Keskin'i hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Keskin'in ölüm haberi komşularını yasa boğarken, Keskin'in cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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