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Son dakika haber: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı polisten kaçamadı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da kendini polis olarak tanıtan, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 aranması, 6 firar dosyası bulunan şüpheli, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Konya'da kendini polis olarak tanıtan, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 aranması, 6 firar dosyası bulunan şüpheli, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan H.S'nin (41) Konya plakalı bir araçla Otogar civarında görülmesi üzerine harekete geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Dışkapı Sokak'ta aracı bulan ekipler, 15 saat boyunca şüphelinin araca binmesini bekledi. Ekipler, öğle saatlerinde aracına binen şüpheli H.S'yi takibe başladı. Yolda takip edildiğini anlayan şüpheli. aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçış istikametleri kapatılan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada cüzdan içerisinde iki adet polis rozeti ele geçirildi. Daha önce şahsın kendini polis olarak tanıttığı, bu sayede uygulama noktalarından polis rozeti göstererek sorgulama yaptırmadan geçtiği tespit edildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 aranma ve 6 firar dosyası var

Şüpheli H.S. hakkında kendini polis olarak tanıtarak 2 kişiden, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, 2 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 tehdit ve 1 hakaret suçundan toplam 7 aranması ile 6 firar dosyası bulunduğu öğrenildi

Şüphelinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan H.S'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yapılan Covid-19 test sonucu da pozitif çıktı. Beyhekim Devlet Hastanesi mahkum koğuşuna teslim edilen H.S., karantina süreci bitiminde tutuklanarak Konya Kapalı Cezaevine teslim edilecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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