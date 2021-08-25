Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
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Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kastamonu'da, selzedelerin kaldığı yurda doktor olduğunu söyleyerek giren kişi yakalandı.

Kastamonu'da, selzedelerin kaldığı yurda doktor olduğunu söyleyerek giren kişi yakalandı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Antalya'dan bölgeye gelerek kendini doktor olarak tanıttığı iddia edilen D.Ç.Ö. (20), yurda girdi.

Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden D.Ç.Ö'nün, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

Görevlilerin şüphelenmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
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