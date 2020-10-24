Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi... ADANA'YA GETİRİLDİLERKendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi.