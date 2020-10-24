Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
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Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)

24.10.2020 00:20 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:25
Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi... ADANA'YA GETİRİLDİLERKendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi.

ADANA'YA GETİRİLDİLER

Kendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi. İçlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Nefvel K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haber: Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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