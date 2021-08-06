Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM
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Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Eyüpsultan sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda denetimler devam ediyor.

Eyüpsultan sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda denetimler devam ediyor. Bu denetim kapsamında bugün, Kurt Kemeri piknik alanında emniyet, jandarma, itfaiye, Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, arama kurtarma ekipleri, atlı polisler ve drone eşliğinde denetim gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Türkiye'de yaşanan yangınlar nedeniyle her ihtimale karşı denetimlerini başlattı. Eyüpsultan Kurt Kemeri piknik alanında gerçekleştirilen denetlemelerde atlı polisler ormanı gezdi. Görülemeyecek olan tehlikelere karşı ise drone ile tüm orman izlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı denetlemede ayrıca her türlü yangın olasılığına karşı tatbikat da yapıldı. Başkan Köken, 'İlçemizin sınırlarının bir bölümü ormanlarla kaplı. Haliyle bu riskli alanda bizim baştan tedbirli olmamız lazımdı. Türkiye'de bu yangınlar çıktığından beri sıkı çalışmalar yapıyoruz' diye konuştu.

'ORMANA GİDİP PİKNİK YAPMAYIN'

Orman yangınları nedeniyle plastiklerin artık yasaklandığını belirten Başkan Deniz Köken, vatandaşları ormana gidip piknik yapmaması gerektiği konusunda uyardı. Köken, "Biz, 24 saat boyunca jandarma, emniyet, itfaiye ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleriyle tetikteyiz. Yangınları önlemek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunların hepsi vatandaşımızın can ve mal güvenliği korumak için. Bu yasaklar da bu yüzden" dedi.

İstanbul'da oksijen alabilecek tek alanların ormanlar olduğunu vurgulayan Başkan Köken şunları söyledi:

'Buralarda bir sıkıntı olduğunda başımıza neler gelebileceğini düşünemiyorum. O yüzden insanların güneşin çok aşırı derecede kavurduğu sıcak günlerin devam ettiği bu dönemde piknik yapmaktan uzak durmasını, camlarından dışarıya herhangi bir çöp, sigara izmariti atmamalarını rica ediyoruz. Ne kadar duyarlı olursak o kadar çabuk huzura erebiliriz.'

'YANGINA KARŞI TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Yangın durumuna karşı tüm ekiplerin 24 saat tetikte olduğunu ifade eden Başkan Deniz Köken, 'Biz de tankerlerimizle burada nöbet tutuyoruz. İtfaiyelerimiz hazır. Emniyetimiz drone ile duman sensörlerini de takip ederek herhangi aksaklık olup olmadığını da buradan göreceğiz. Hatta birkaç gün içinde de birtakım tatbikat çalışmaları yapacağız' açıklamasını yaptı.

Manavgat'a yardım için araç gönderdiklerini de belirten Başkan Köken, bugün gönderilen araçlarda 500 kilo köpek maması da olduğunu söyledi. Başkan Köken, 'Bu yangınların nelere mal olduğunu herkes görebiliyor. O yüzden İstanbul'daki can damarlarımızı baştan korumalıyız' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM
Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM
Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM
Son dakika haber! KEMERBURGAZ ORMANLARINA DRONE VE ATLI POLİSLERLE DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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