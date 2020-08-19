Son dakika haber | Kemerburgaz'da turşucu, yoğurtcu birçok iş yerinde koronavirüs denetimi Gelen son dakika haberlerine göre EYÜPSULTAN Kaymakamlığı, Jandarma ve Zabıta ekipleri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Kemerburgaz'da başta turşucu, yoğurtçu ve kahvhane esnafı olmak üzere iş yerlerinde denetim yaptı.

EYÜPSULTAN Kaymakamlığı, Jandarma ve Zabıta ekipleri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Kemerburgaz'da başta turşucu, yoğurtçu ve kahvhane esnafı olmak üzere iş yerlerinde denetim yaptı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, Jandarma ve Zabıta ekipleri, Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Kemerburgaz'da denetim gerçekleştirdi. Kahvehane, lokanta, market gibi pek çok yerde maske, mesafe, temizlik denetimleri yapan ekipler; dükkanların girişlerinde kural ve uyarıların yazılı olduğu afişlerin asılı olup olmadığını da kontrol etti. Turşusuyla ünlü Kemerburgaz'da denetimler sırasında, turşucular da ziyaret edildi. Kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

"ESNAF ÜRÜN SATARKEN HASTALIK SATMAMAYA ÇALIŞIYOR"

Denetimlere Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Jandarma komutanı Sadık Tatar ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz da katıldı. Eyüpssultan Kaymakamı İhsan Kara, "Genelde Eyüpsultan'da denetimler en üst düzeyde devam ediyor. Vatandaşlarımız da kurallara uymak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz, bıkmadan usanmadan arkadaşlarımızla çalışacağız. Esnafımız elinden geldiğince dikkat etmeye, ürününü satarken hastalık satmamaya çalışıyor" dedi.

"KURALLARA RİAYET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Denetimlerden memnun olduklarını dile getiren Turşucu Halit Demir, "Çok mutluyuz, çok memnunuz. Bizler de elimizden geldiğince kurallara riayet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Jandarma görevlileri, pedallı çöp kovası kullanmayan esnafa, kovaya temas etmenin hijyenik olmadığını söyledi. Bu dükkanlarda çöp kovalarının değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA