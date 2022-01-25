Son dakika haber... Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2) - Haberler
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Son dakika haber... Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2)

Son dakika haber... Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2)

Son dakika haberler... TUTUKLANDIBalıkesir'de dün evinin önünde Emin Çizkici'yi bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR (DHA) - TUTUKLANDI

Balıkesir'de dün evinin önünde Emin Çizkici'yi bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Güncel, Haber

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