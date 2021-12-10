Son dakika haber | Kemaliye'nin yöresel ürünleri ulusal pazara açılacak

KEMALİYE, ERZİNCAN (AA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üretilen yöresel ürünler ulusal pazarda alıcı bulabilecek.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans tarafından yürütülen "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan "Eğin Goştiği" projesine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Ajansta düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Ferah Özen Efeoğlu ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personelleri katıldı.

Proje kapsamında, turizm değerleri açısından zengin olan Kemaliye ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Kemaliye dutu, pekmez, pestil, oricik ve dut kurabiyesi gibi dut ürünlerinden oluşan yöreye özgü meyvelerden üretilen reçel, marmelat gibi ürünler ile yörede yetiştirilen meyve, sebze ve doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması için gerekli altyapının oluşturulması, katma değeri yüksek ürünler üretilerek daha yüksek gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Bu sayede doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla kırsal turizm için önemli bir merkez olan Kemaliye ilçesinde üretilen yöresel ürünlerin tadım ve sunum olanakları geliştirilip, katma değeri yüksek ürünler üretilecek ve ilçenin ulusal pazarda rekabet gücü artırılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.