Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu
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Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu

12.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:13

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, aşı olduğu fotoğrafı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu
Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu
Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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