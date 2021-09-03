Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Çınar Çocuk Evi için İzmit'e gelecek
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Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Çınar Çocuk Evi için İzmit'e gelecek

Son dakika haber... Kemal Kılıçdaroğlu, Çınar Çocuk Evi için İzmit'e gelecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile Yeşilova Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile Yeşilova Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilova Mahallesi Pembe sokakta yapılan ve vatandaşların heyecanla beklediği Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin açılışı için İzmit'e geliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Yeşilova sakinlerine sözünü verdiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi 8 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'te törenle açılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin kurdelesini de Hürriyet ile beraber kesecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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