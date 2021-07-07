Son dakika haber! Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber! Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da, bir binanın su giderine giren ve bir daha da çıkamayan yaramaz yavru kediyi itfaiye ekipleri ölmekten kurtardı.

Adıyaman'da, bir binanın su giderine giren ve bir daha da çıkamayan yaramaz yavru kediyi itfaiye ekipleri ölmekten kurtardı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan bir binanın su giderine giren ve duvar içerisindeki su gideri borusundan kedi sesi geldiğini fark eden ikamet daire sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediye ulaşmak için duvarı kırmaya başladı. Duvar içerisindeki boruya ulaşan itfaiye ekipleri bu defa su gideri borusunu parçaladı. Borunun da açılması sonrası yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince ölmekten kurtarılan kedi daha sonra karnı doyurularak annesinin yanına bırakıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kediyi ölmekten itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:55:31. #1.16#

title