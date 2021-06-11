Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada
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Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kedinin kargalarla imtihanı kamerada Kargalar yavrularına yanaşan kediyi saldırarak kovaladı Karabük'te, kargalar, yuvalarına yaklaşan kediyi saldırarak, kovaladı.

Kedinin kargalarla imtihanı kamerada

Kargalar yavrularına yanaşan kediyi saldırarak kovaladı

KARABÜK - Karabük'te, kargalar, yuvalarına yaklaşan kediyi saldırarak, kovaladı. Bölgeden uzaklaşan kedi park halindeki araçların altına girip korunmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeşil mahalle Papatya Sokak'ta karga yuvasının bulunduğu ağaca çıkmaya çalışan kedi, anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Kargalar, yuvalarına yaklaştırmadıkları kediyi bölgeden uzaklaşıncaya kadar kovaladı. Kedi ise saldırılardan korunmak için park halindeki araçların altlarına girerek bir süre bekledi. Umduğu yiyeceği çöp konteynerinde bulmak isteyen kedi burada da kargaların saldırısına uğrayınca çıktığı araçların altlarına girip korunmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada
Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada
Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada
Son dakika haber! Kedinin kargalarla imtihanı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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