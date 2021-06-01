Son dakika haber: Kedi köpek saldırısında 70 kişi hastanelik oldu
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Son dakika haber: Kedi köpek saldırısında 70 kişi hastanelik oldu

Son dakika haber: Kedi köpek saldırısında 70 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de Nisan ayı içerisinde 70 kişi kedi ve köpeklerin saldırması sonrası hastanelere başvurdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Nisan ayı içerisinde 70 kişi kedi ve köpeklerin saldırması sonrası hastanelere başvurdu.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak hastanelerde kedi ve köpek ısırıklarını takip ederek hayvanların kuduz olup olmadığını kontrol ediyor. Bu kapsamda Nisan ayı içerisinde Düzce'de ki çeşitli hastanelere 70 kişi kedi ve köpek ısırması nedeni ile başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara saldırarak yaralayan köpek ve kedileri alarak 10 gün müşahede altına alarak kontrollerini yaptı. Yapılan kontrollerde kuduz hastalığı yönünden herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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