Son dakika haber... Keban Kaymakam Akbulut, polislere başarı belgesi verdi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, polis memurlarına başarı belgesi verdi.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, polis memurlarına başarı belgesi verdi.
Kaymakamlıkta düzenlenen programda Kaymakam Akbulut, salgınla mücadele kapsamında gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı polislere başarı belgesi verdiklerini söyledi.
Akbulut, "Bundan sonra da görevinizde başarıların devamı dilerim." dedi.
Daha sonra Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve polislere başarı belgelerini verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan