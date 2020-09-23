Son dakika haber | Kdz. Ereğli Belediyesi Bölücek'te çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bölücek Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bölücek Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde denetlemek üzere Göktepe, Hamzafakılı ve Topçalı Mahallesi'nden sonra Bölücek Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bölücek Mahalle Muhtarı İsmail şişman tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, menfez ve yaya kaldırımı çalışmalarını yerinde takip etti. Bölücek Mahalle Muhtarı İsmail Şişman, Başkan Posbıyık'a güvenerek 2010 yılında Kdz. Ereğli Belediyesi'ne bağlandıklarını belirterek, "2010 yılında Bölücek'in fotoğrafını değiştireceğimizi söyleyerek başkanımıza da güvenerek Ereğli Belediyesi'ne bağlandık. O günden beri başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı ve mahallemizin ağır sorunlarını bir bir çözdü. Şimdi de menfez ve yaya kaldırımı yapılıyor. Başkanımıza Bölücek halkı olarak minnettarız" dedi.

"Bölücek halkına hayırlı olsun"

Başkan Halil Posbıyık, Bölücek Mahallesi'nin bugüne kadar bir çok sorununu çözdüklerini belirterek, şunları söyledi: "Bölücek Pınar Sokak'ta 2 nolu sanayiye bağlanan ara sokakta geçit yoktu. Yukarıdan gelen sular menfez olmadığı için taşkınlık yapıyordu ve buraları sel basıyordu. Pınar Sokak'tan gelmek isteyen vatandaşlar bu yolu kullanamıyorlardı. 700 metre ileriden dolaşmak suretiyle ana yola ulaşıyordu. 120 metre uzunluğunda büyük bir menfez yapımına başladık. Muhtarımız, azalarımız ve vatandaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Burada hem sel olayını ortadan kaldıracağız, aynı zamanda üzerini yaya yolu yapacağız. Bölücek'te bir diğer çalışmamız da hayırseverimiz Kadir Kameroğlu (Allah onu nur içerisinde yatırsın) bir okul yaptı. Öğrenciler yaya yolu konusunda sıkıntı yaşıyordu. 2 kilometre uzunluğunda yaya kaldırımı çalışmasına başladık. Muhtarımız ve azalar ile vatandaşlarımız yerlerinden feragat etmek suretiyle bizim önümüzü açtılar. 2 kilometre yaya yolunun 700 metresi şu anda bitmiş vaziyette. Tamamlandığında öğrencilerimiz rahat bir şekilde okullarına gidip gelebilecekler. Bölücek halkımıza şimdiden hayırlı olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı