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Son dakika haber: Kazım Akgün: "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Kazım Akgün:

Son dakika haberlerine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Sarıyer maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Sarıyer maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Akgün, kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Kazım Akgün hem geride kalan ilk iki haftayı hem de bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Sarıyer maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Taraftarımızdan sabır bekliyoruz"

Ligin ilk iki maçında şanssız puanlar kaybettiklerini belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, "Henüz yolun başındayız ama ligin ilk 2 haftasında sahadan puan yada puanlarla ayrılamamamız çok üzücü. Gönül isterdi ki öne geçtiğimiz maçları kazanalım. Ligin ilk 2 haftasında oynadığımız maçlarda girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik puan yada puanlar alabilirdik. Ama şanssız bir şekilde sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Maçlardan sonra çok üzüldük. Ama artık bu maçları unutup önümüze bakacağız. Bu iki maçtan gereken dersleri çıkardık. Camiamız bu takıma inansın ve güvensin. Biz iyi bir takımız çok iyi bir aile ortamımız var. Şunu unutmayalım ki başarı sezon sonunda taçlandırılıyor. Bizim camiadan tek isteğimiz bu takıma sabır göstersinler. Tabi ki uzun aradan sonra buluştuğumuz taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Onları üzdük. Emin olun bizde üzüldük. Ancak inşallah sonu güzel olacak." dedi.

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"

Cumartesi günü oynanacak olan Sarıyer maçı hakkında da konuşan Teknik Direktör Akgün, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Kazanmak için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Bunu başaracak güce de sahibiz. Ligin ilk 2 haftasında skora yansıtamasak da oynadığımız oyunla bunu gösterdik." diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haber: Kazım Akgün: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

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