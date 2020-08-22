Son dakika haber! Kazdağları'ndaki zeytinlik yangını kontrol altına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Kazdağları eteklerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk alanda başlayarak zeytinlik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kazdağları eteklerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk alanda başlayarak zeytinlik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları eteklerinde Edremit'in Kadıköy Mahallesi Şıpı şıp Dede Mevkisinde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın zeytin alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan alevler yakındaki ormanlık alana doğru ilerledi.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve bir tanker ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye sevk edildi.

Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlarında söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, ilk belirlemelere göre 5 dönüm alanda etkili oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA